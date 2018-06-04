Адвокат Германа потребовал от Луценко извинений и угрожает судом

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что адвокат директора ООО "Шмайсер" Бориса Германа, который проходит подозреваемым по покушению на журналиста Аркадия Бабченко, защищает нардепа Надежду Савченко.



Об этом в Facebook сообщил сам адвокат Германа Евгений Солодко, подчеркнув, что это ложь.



"Генеральный прокурор Луценко в интервью радио "Новое время" сообщил, что я, адвокат Солодко, защищаю Рубана и Савченко, поэтому Рубана, Савченко и Германа объединяете адвокат. Юрий Витальевич, или опровергните это вранье, или я заставлю вас это сделать через суд. У вас сутки на публичное извинение", - написал Евгений Солодко.

