Украина занимает 130 место из 137 стран мира по качеству дорог

Украина занимает 130 место из 137 стран мира по качеству дорог и находится на уровне Мавритании, Мадагаскара, Гаити и Гвинеи, где сами дороги вдали от основных трасс страны далеко не всегда асфальтированы. По данным Всемирного экономического форума, Украина по показателю индекса конкурентоспособности заняла в 2017 году 81-е место.

Одним из ключевых показателей рейтинга является оценка транспортной инфраструктуры, в частности качества автомобильных дорог, по которому наша страна оказалась седьмая с конца - на 130-м месте из 137-ми.



Директор НТЦ "Строительная экспертиза" и заслуженный строитель Украины Николай Ярмоленко и Константин Кравченко подчеркивают, что в Польше, Венгрии, Словакии при аналогичных климатических условиях качество автомобильных дорог значительно лучше.



"Тезис о том, что в Украине климат, при котором происходит частый переход от минусовых к плюсовым температурам, что приводит к разрушению автомобильных дорог, является справедливым. В Украине, по сравнению с Польшей, протяженность сети автомобильных дорог в 2,5 раза меньше, а плотность трафика в Польше больше в 4 раза. Это свидетельствует о недостаточном качестве дорог и несовершенстве технологических решений при их строительстве", - отмечают эксперты.

