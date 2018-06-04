Украина занимает 130 место из 137 стран мира по качеству дорог

Украина занимает 130 место из 137 стран мира по качеству дорог

Украина занимает 130 место из 137 стран мира по качеству дорог и находится на уровне Мавритании, Мадагаскара, Гаити и Гвинеи, где сами дороги вдали от основных трасс страны далеко не всегда асфальтированы. По данным Всемирного экономического форума, Украина по показателю индекса конкурентоспособности заняла в 2017 году 81-е место.

Одним из ключевых показателей рейтинга является оценка транспортной инфраструктуры, в частности качества автомобильных дорог, по которому наша страна оказалась седьмая с конца - на 130-м месте из 137-ми.

Директор НТЦ "Строительная экспертиза" и заслуженный строитель Украины Николай Ярмоленко и Константин Кравченко подчеркивают, что в Польше, Венгрии, Словакии при аналогичных климатических условиях качество автомобильных дорог значительно лучше.

"Тезис о том, что в Украине климат, при котором происходит частый переход от минусовых к плюсовым температурам, что приводит к разрушению автомобильных дорог, является справедливым. В Украине, по сравнению с Польшей, протяженность сети автомобильных дорог в 2,5 раза меньше, а плотность трафика в Польше больше в 4 раза. Это свидетельствует о недостаточном качестве дорог и несовершенстве технологических решений при их строительстве", - отмечают эксперты.