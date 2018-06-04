Лавров: РФ и КНР во время визита Путина одобрят "хороший пакет договоренностей"

Россия и КНР во время государственного визита президента РФ Владимира Путина в Китай на предстоящей неделе одобрят "очень хорошй пакет договоренностей". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел КНР Ван И в воскресенье.



"Вскоре предстоит очередная встреча, будет государственный визит президента РФ в КНР накануне саммита ШОС в Циндао, - сказал он. - Схема визита согласована".



"Мы, по-моему, имеем очень хороший пакет договоренностей, который будет одобрен", - добавил Лавров.



Ранее сообщалось, что главы внешнеполитических ведомств РФ и Китая Сергей Лавров и Ван И провели в воскресенье встречу на полях заседания Совета министров иностранных дел БРИКС в Претории.

