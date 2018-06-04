Трюдо оскорблен тем, что Вашингтон видит в Канаде угрозу национальной безопасности США

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо считает оскорбительной идею администрации США о том, что Канада, канадские сталь и алюминий представляют угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов, сообщают в воскресенье американские СМИ.



"Мысль о том, что мы каким-то образом являемся угрозой национальной безопасности Соединенных Штатов довольно оскорбительна и неприемлема", - сказал Дж.Трюдо в эфире Эн-Би-Си.



Он также подтвердил, что его страна введет пошлины в отношении США.



"Мы вводим те же типы пошлин на сталь и алюминий из Соединенных Штатов. И мы также вводим пошлины на потребительские товары, готовые изделия, которым канадцы легко найдут альтернативу", - сказал он.



В пятницу президент США Дональд Трамп негативно оценил состояние торговых отношений с Канадой в области сельского хозяйства и фермерства после того, как Дж.Трюдо выразил сожаление в связи с вводом Вашингтоном заградительных пошлин на импорт стали и алюминия.



"Канада плохо относилась к нашему сельскохозяйственному бизнесу и фермерам на протяжении долгого времени. Особые ограничения касались торговли. Они должны открыть свои рынки и отменить торговые барьеры", - написал Д.Трамп на странице в "Твиттере".

