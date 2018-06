Камбербэтч отбил от банды хулиганов разносчика пиццы

41-летний британский актер Бенедикт Камбербэтч совершил геройский поступок в стиле своих персонажей. По словам свидетелей происшествия, он ехал в такси Uber со своей женой, но, заметив, как на обочине четверо неизвестных избивают беззащитного велосипедиста, который развозил пиццу, тут же выпрыгнул из машины и бросился на помощь. Об этом сообщает The Sun, не уточняя, правда, когда инцидент имел место.



Как пишет издание, по удивительному совпадению все происходило на лондонской Бейкер-стрит - на углу возле вымышленного дома Шерлока Холмса, роль которого принесла Камбербэтчу мировую славу.



По данным собеседников The Sun, разносчику к тому моменту уже серьезно досталось - напавшие разбили о его голову бутылку, и велосипедист был весь в крови. Камбербэтч оттащил хулиганов от несчастного. Те, немного опешив, попытались затем побить и актера, но тот сумел оттолкнуть их. Тут до кого-то из хулиганов, видимо, дошло, кто перед ними, и они убежали.



"Велосипедисту повезло, Бенедикт - супергерой", - прокомментировал 53-летний водитель Uber Мануэль Диас, перевозивший актера. По его словам, сам он сначала даже не узнал знаменитость. "Мой пассажир выпрыгнул и побежал к дерущимся с криком "Оставьте его в покое!". Они повернулись к нему, и это выглядело не очень хорошо, поэтому я присоединился", - поведал таксист. Водитель говорит, что он сам успел надавать тумаков одному из нападавших, но в основном хулиганов наказал именно Камбербэтч.



После бегства хулиганов актер помог подняться избитому велосипедисту и обнял его. Уточняется, что сам актер не пострадал, а избитый парень отделался ушибами.



Сообщается, что полиция Лондона ведет поиски четырех хулиганов. Камбербэтч в комментарии The Sun заявил, что не считает себя героем: "Я сделал то, что должен был..."