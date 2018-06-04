Intel создала обложку для Time при помощи 958 дронов

Команда компании Intel, занимающаяся организацией зрелищных световых шоу с участием сотен дронов, создала необычную обложку для номера журнала Time, посвященного беспилотникам.



На обложке нового номера журнала изображена образованная дронами светящаяся рамка, внутри которой указано название издания. Всего для этого было задействовано 958 дронов со светодиодами, а снимок обложки также был сделан при помощи профессионального съемочного беспилотника.



Небольшой видеоролик, описывающий процесс создания необычной обложки, был опубликован на YouTube-канале Time. По словам представителей Intel, высота рамки составила 100 метров, а особая сложность задачи состояла в том, что дроны должны были находиться в 1,5 метра друг от друга, тогда как обычно это расстояние составляет 3 метра.





