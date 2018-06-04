Витамин D помогает забеременеть и предотвращает выкидыши

Оказывается, нехватки витамина D опасна не только для костей. Ученые из Национальных институтов здравоохранения США обнаружили, что у женщин, планирующих забеременеть после выкидыша, больше шансов зачать и нормально родить, если в их организме достаточно витамина D, сообщает The Deccan Chronicle.



Специалисты проанализировали данные примерно 1200 женщин. Уровень витамина D в крови участниц измеряли до зачатия и на 8-й неделе беременности. Недостатком витамина считался его уровень ниже 30 нанограммов на миллилитр крови. У женщин с нормальной концентрацией витамина D вероятность беременности оказалась на 10% выше, а вероятность рождения живого ребенка - на 15% выше, чем у участниц с дефицитом витамина.



Повышение концентрации витамина D на каждые 10 нанограммов на миллилитр у забеременевших женщин было связано со снижением риска выкидыша на 12%. Концентрация витамина D на 8-й неделе беременности не влияла на вероятность выкидыша. Авторы исследования отметили, что выявленная связь не является причинно-следственной. По мнению ученых, необходимы дальнейшие исследования.

