В Госдуме ответили на призыв Климкина "надавить на Россию"

Киеву, поднимающему вопрос об освобождении осужденных в РФ украинцев, сперва следует разобраться с этим вопросом у себя, считает зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.



Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что отправил коллегам по всему миру письма с просьбой оказать давление на Москву, чтобы добиться освобождения осужденных в России украинцев.



"Я считаю, что им надо сначала разобраться со своими арестованными, которых они, в том числе украинцев, арестовали на своей территории. Если у них есть какие- то вопросы (к России – ред.), пусть обращаются в международный суд", — сказал РИА Новости Чепа.



Парламентарий добавил, что если кто-то считает, что суд в России был несправедливым, то для этого есть законные механизмы обращения в международные инстанции.



"Климкин недавно отличился, сделав громкое заявление по поводу инцидента с убийством журналиста. Сейчас делает очередное заявление – и, по всей видимости, в очередной раз непродуманное", — отметил депутат.



Во вторник украинские правоохранители сообщили об убийстве журналиста Аркадия Бабченко, однако в среду он появился на пресс-конференции главы СБУ Василия Грицака, который заявил, что информация об "убийстве" была частью спецоперации по предотвращению покушения на журналиста. Выступая на заседании СБ ООН по Украине, Климкин отметил, что пока рано говорить, кто может стоять за инцидентом, но Россия якобы предпринимает "разные тактики для дестабилизации Украины".

