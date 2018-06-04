Спикер Национальной ассамблеи ЮАР пригласила Путина выступить в парламенте страны

Спикер Национальной ассамблеи (нижней палаты парламента) ЮАР Балека Мбете пригласила президента России Владимира Путина выступить перед парламентом страны. Просьба передать приглашение главе государства была озвучена на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.



"Пожалуйста, передайте наши пожелания с тем, чтобы он выступил перед нашим парламентом", - сказала Мбете, напомнив, что в июле в крупнейшем экономическом центре ЮАР Йоханнесбурге состоится саммит БРИКС, в котором примет участие российский лидер.



В свою очередь, спикер Госдумы поблагодарил главу Национальной ассамблеи ЮАР за приглашение. "Обязательно передам его нашему президенту <...> Он многое делает для развития отношений с ЮАР, и, конечно, нас это ко многому обязывает, в рамках законодательного обеспечения достигнутых отношений нам необходимо многое сделать", - подчеркнул Володин.



Также он обратился к Мбете с просьбой поддержать Россию в ходе голосования в ноябре на сессии Генассамблеи Международного бюро выставок в Париже. "Ваш голос был бы крайне важным", - отметил спикер Госдумы.



Мбете ответила, что ЮАР может поддержать Екатеринбург в качестве кандидата после ознакомления с материалами российской заявки.



"Будет хорошо, если вы предоставите мне материалы, с которыми я могла бы ознакомиться...В целом, я не вижу причин отказать вам в поддержке. Для меня большая честь получить такую просьбу от вас", - ответила Мбете.



Двусторонняя встреча состоялась в Госдуме в преддверии открытия международного форума "Развитие парламентаризма", который пройдет 4-5 июня в Москве на территории Всероссийского выставочного центра. Ожидается, что участие в мероприятии примут более 500 делегатов.



Всемирную универсальную выставку ЭКСПО-2025 планируют провести в период с 2 мая по 2 ноября. В случае победы заявки Екатеринбурга в России выставка пройдет впервые. Тема российской конкурсной заявки - "Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь - для будущих поколений". Вместе с Екатеринбургом на право проведения выставки претендуют Баку и Осака.



Саммит БРИКС в этом году запланирован на 25-27 июля.

