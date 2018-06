О ребрендинге «страны дураков»

И снова здравствуйте! Часто слышу вопрос: почему нет «Психозов недели»? Отвечаю кратко: конкуренты задавили. Мой мозг не способен родить сюжет, где киллер священник-фашист по заданию пропутинского волонтера, снабжавшего АТО снайперскими винтовками, идет валить 47 ведущих журналистов. И все это – под контролем спецслужб. Поэтому я занимаюсь чем-то легким. Вы слышали о новом официальном логотипе Украины, который зрадофилы окрестили «Порнохабом»? Нет? Рассказываю! Поскольку все мы в дураках из-за Бабченко, это, выходит, логотип страны дураков.



Включил вчера в машине радио, хотел послушать продолжение сериала “Бабченко и его киллеры”. В последней серии остановились на монахе Аристархе из "Правого сектора", он же киллер Цымбалюк и иеродиакон Киевского патриархата в одном лице, и еще, как пишут, большой фанат гитлеровской символики.



А ту серию, где при обыске у пончикообразного одессита – путинского агента Германа в коллекции оружия, которым он торговал, обнаружили список из 30 фамилий, точнее, не 30, а 47, и всех собирались расстрелять, я пропустил. И хотел узнать подробности. Но вместо продолжения детектива услышал, что страна, шокировавшая мир сначала своим жлобством по отношению к футбольным фанатам, потом фейковым убийством репортера, ждет этим летом колоссального наплыва иностранных туристов.



Наши чиновники подсчитали, что только Киев до конца года посетят шесть миллионов туристов. А Карпаты и Коблево – боюсь вообще даже представить сколько. Не говоря уже об Одессе и Львове. Весь мир, короче говоря, уже вострит лыжи в Украину.



Даже не представляю, где мы эту толпу разместим и какими будут цены на жилье, если трехмиллионный Киев не справился с жалкой кучкой из 30 тысяч болельщиков. Но зато благодаря этому опыту мы открыли миру много новых мест ночлега: таких как, например, гаражи и стоматологические кресла.



Надо еще подключить к этому большой “номерной фонд” женских консультаций. Гинекологические кресла ничем не хуже стоматологических. Напротив, они удобнее: можно расслабиться, задрать ноги... Нормальный отдых получается по цене трехзвездочного отеля на Барселонщине. Думаю, Ульяна Супрун, как человек бизнеса, идею заценит.



Так вот, я еще не сказал, откуда взялась уверенность в том, что этим летом Украину захлестнет туристический поток. Во-первых, какие-то швейцарские аналитики включили Киев в тройку самых дешевых туристических мест мира. Ну, это они еще до чемпионата УЕФА сделали. И с собой сравнивали – с Женевой или Цюрихом. Если бы сравнили с Козятином, однозначно победил бы Козятин. Как пример.



Во-вторых, Мининформполитики заказало проведение “коммуникационной кампании и публичных мероприятий” в Киеве, Торонто, Нью-Йорке и Лондоне. Общее название кампании "Украина: Традиции. Изменения. Инновации".



Запланированы четыре мероприятия в разных городах общей стоимостью 4 млн.. грн. – по «лимону» на каждое. Вдумайтесь, что можно сделать за “лимон” (пусть гривен, но все-таки): торжественное мероприятие для дипломатического корпуса по случаю Дня вышиванки; тематический круглый стол в Лондоне; панельная дискуссия в Нью-Йорке и организация медиа-моста Торонто–Киев.



Конечно, меньше, чем миллион тематический круглый стол в Лондоне стоить не может. Я уже не говорю о том, чтобы сходить на панель в Нью-Йорке. В вышиванке, оставшейся после торжественного мероприятия для дипкорпуса. Да, это очень эффективные способы, туристы от них кипятком писаются. Некоторые прямо на панели.



Но есть и третий секретный ингредиент, как говорит Эктор Хименес Браво из “Мастер шефа” – реклама туризма в Украину с помощью нового бренда.



Поскольку украинцы – нация модерновая, современная, и у нас самые большие сборы у прорицателей, заклинателей, целителей и выкатывателей порчи яйцом, то подсознательно верим в мистическую силу знаков.



Почему у нас с 2014 года не развивался туризм? Казалось бы, все располагало к туризму: война, преступность, неуравновешенные атошники с гранатами в карманах, а наплыва щедрых гостей нет и нет. Только на «Евровидение» приехали несколько десятков тысяч меломанов, да и то как-то пугливо шастали. По земле стелились, аки домашние коты, которых выгнали погулять во дворе.



А все потому, что у нас бренд был неправильный. Не притягивал туристов. Хотя и был разработан в лучших традициях оранжевой символики Ющенко – с подковой вместо буквы U. Правда, трактовалось это как нечто среднее между U от слова Ukraine и смайликом.





Но не все тогда поняли смысл визуализации. Некоторым это напомнило изображение гельминтов в школьных учебниках. Сказалось тяжелое психическое наследие эпохи Януковича. Потому что бренд этот начали разрабатывать в конце 2013-го, в разгар майдана, а закончили весной 2014-го, как только майдан разогнали “орлы Кличко”. С гопаком на билбордах тем более не сложилось: какие танцы-шмацы, если война на Донбассе?!







Поэтому, когда все основные проблемы в государстве были решены (а про операцию с Бабченко не предупредили), Гройсман решил взяться за ребрендинг Украины. И с его подачи правительство одобрило новый бренд Ukraine Now Ua как единый бренд для презентации нашей страны в мире.



И тут случилось непредвиденное: как только правительство показало, какой бренд страны оно утвердило, соцсети взорвались хохотом и негодованием из-за схожести этой картинки с лого известного порноресурса Pornhub.







Сочувствую Владимиру Борисовичу. Развели как маленького. Но, с другой стороны, виртуально жму ему руку – очевидно, что мировыми порноресурсами мужик не пользуется. Семьянин. Кремень. Уважаю.



Я даже догадываюсь, почему он повелся. Почитал презентацию команды, которая втюхала рабочий проект Кабмину. Они там расписали все “непадецки круто”. Что работа велась восемь месяцев (!). Восемь, Карл! Аэропорт за это время можно построить. И что проекту помогал британский офис коммуникаций – люди, которые сделали бренд Великобритании. Они же привлекли к разработке лондонское агентство M&C Saatchi. И все в таком же духе ”порожняк не гоним”. Так и впарили фуфло целому Кабмину.



Ну, отсмеялись все вокруг Pornhub, а потом вдруг стало не смешно. Вспомнилось, что как корабль назовешь, так он и поплывет. Блогосфера и видные журналисты, которые еще не знали, что их заказал дядя Герман иеродиакону Аристарху (под контролем и наблюдением силовых органов), начали возмущаться таким некрасивым брендом. И подозревать креативное агентством в нецелевом использование английского гранта.







Гройсман забеспокоился и включил заднюю передачу. Министерство экономического развития и торговли выступило с официальной заявой, что, несмотря на официальное утверждение нового международного бренда Украины Ukraine Now Ua, оно продолжит использовать для туристической отрасли старый – Ukraine. It’s all about U.



Советник министра экономического развития по имени Иван Липтуга на своей странице в Facebook дал следующее разъяснение: "Стейкхолдеры не определены (это не про мясо и не от слова стейк, “умняк” такой, – автор). Туризм, как самый громкий рупор в брендинге территорий, имеет уже свой фундаментальный брендбук и айдентику, принятую в 2013 году, которую используют на всех выставках на протяжении последних 5 лет (ничего не понял, кроме 2013 года. Янукович наше все, что ли? – автор). Ukraine. It’s all about U – зарегистрированная торговая марка, находится на балансе и в управлении … Минэкономразвития и будет дальше использоваться в целях продвижения Национального туристического продукта Украины (на балансе находится – это звучит гордо)».



Короче, с одним брендом на балансе Минэкономики, с другим – в соцсетях мы вышли в мир широкий в поисках туристического ажиотажа. И неправы были критики нового бренда – а-ля Pornhub сработал. Не просто так, в сочетании с фейковой историей про Бабченко и ее ярким продолжением в СМИ.



#Ядопускаю, что кое-где в мире ошибочно подумали, что у нас легализованы не только легкие наркотики, как в Голландии, а более интересные виды препаратов, расширяющих сознание. И что в свободной от комплексов Украине можно неплохо развлечься. Даже просто слушая новости по телевизору.



Поэтому ожидание шести миллионов туристов только в Киеве вполне оправдано. В связи с чем советую властям столицы срочно вымыть подземные переходы возле центральных станций метро и другие популярные у бюджетных интуристов киевские достопримечательности. Веселой недели всем нам! И ждем новостей!