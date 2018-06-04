Сенцову в колонии делают внутривенные инъекции - УФСИН

Отбывающий срок на территории РФ украинский кинорежиссер Олег Сенцов продолжает голодовку под наблюдением медиков, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" (Interfax.ru) в пресс-службе УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу.



"На сегодняшний день голодовка продолжается. Он все также находится под наблюдением медицинских работников. Пока его состояние здоровья не меняется, все стабильно", - отметил собеседник агентства, добавив также, что оно удовлетворительное.



По словам сотрудника пресс-службы ведомства, О.Сенцов получает поддерживающую терапию - ему делают внутривенные инъекции.



Как сообщалось, Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. В РФ его обвинили в создании на территории Крыма террористического сообщества.



14 мая 2018 года О.Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ.



Он отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь".

