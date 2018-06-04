Стало известно, что пропало из квартиры Вышинского
Из квартиры арестованного главного редактора РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского украли документы и ценные вещи. Об этом сообщил представитель Нацполиции Ярослав Тракало, передает Украинская правда.
Он подтвердил, что в дежурную часть полиции около 17 часов в воскресенье поступило сообщение о проникновении неизвестных в квартиру.
"Пропали документы и ценные вещи", – сказал Тракало, ссылаясь на данные киевской полиции.
Открыто производство по ч. 3. ст. 185 – кража, соединенная с проникновением в жилье.
Правоохранители расследуют этот инцидент.
Источник: Корреспондент
11:35