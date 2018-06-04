При извержении вулкана в Гватемале погибли 25 человек

25 человек погибли и еще несколько сотен получили ранения в результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале, сообщает BBC News.



Вулкан, находящийся в 40 километрах к юго-западу от столицы страны, выбрасывает пепел на высоту до 10 километров. Лава от Фуэго разрушила несколько близлежащих деревень. Кроме того, из-за вулканического пепла пришлось закрыть столичный аэропорт.



По данным властей, в общей сложности от последствий извержения вулкана, начавшегося 3 июня, пострадали около 1,7 миллиона человек. Президент Гватемалы Джимми Моралес заявил, что рассматривает вопрос о введении чрезвычайного положения в ряде регионов страны.



По данным экспертов, нынешнее извержение стало крупнейшим в Гватемале с 1974 года.



Правительство Израиля объявило о предоставлении гуманитарной помощи Гватемале из-за извержения Фуэго. В страну направлены продукты питания и лекарства.

