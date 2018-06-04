Гройсман заявил, что готов подать в отставку

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что уйдет с поста главы правительства в случае, если в стране не будет создан независимый Антикоррупционный суд. "Я, как премьер-министр Украины, принял для себя решение: если этот суд, справедливый, независимый не будет создан, я сложу с себя полномочия премьер-министра Украины и подам в отставку", - сказал В.Гройсман на совместном с председателем Верховной Рады Андреем Парубием брифинге в понедельник утром в Киеве.



Премьер-министр отметил, что сегодня намерен работать с депутатами фракций, чтобы в четверг они поддержали закон об Антикоррупционном суде.



"Важно, чтобы Антикоррупционный суд был принят (закон об Антикоррупционном суде - ИФ), иначе, без принятия этого важного решения будет подорвано доверие как внутри общества, как власти и властных институтов, так и международный авторитет будет значительно поврежден… Я буду сегодня работать с главами фракций, депутатами Верховной Рады Украины относительно принятия такого решения", - отметил В.Гройсман.



В свою очередь А.Парубий выразил убеждение, что закон об Антикоррупционном суде будет принят на заседании в этот четверг, 7 июня.



"Надо сделать все чтобы решение в четверг было принято с учетом рекомендаций Венецианской комиссии", - сказал спикер Верховной Рады.



Как сообщалось, Международный валютный фонд ведет переговоры с властями Украины относительно законопроекта о Высшем антикоррупционном суде с целью соответствия документа обязательствам страны в рамках программы EFF.



Ранее первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что украинский парламент 5 июня продолжит рассматривать поправки к законопроекту (№7440) о Высшем антикоррупционном суде. "На протяжении двух дней, которые мы работали над поправками, Верховная Рада рассмотрела более 1200 поправок. У нас остается около 700 поправок. И сразу в следующий сессионный вторник мы с вами вернемся к их рассмотрению", - сказала она.



А.Парубий заявлял также, что в целом за законопроект могут проголосовать 7 июня.

