Парубий назвал дату голосования за Антикоррупционный суд
Голосование за законопроект об Антикоррупционном суде во втором чтении состоится 7 июня. Об этом заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий в ходе совместного брифинга с премьер-министром Владимиром Гройсманом в понедельник, 4 июня, передает 112 Украина.
"Наша обязанность - и меня, как председателя ВР, и премьер-министра Украины, и всей власти Украины сделать все возможное, чтобы решение в четверг было принято", - сказал Парубий.
Перед этим Гройсман заявил, что подаст в отставку, если законопроект не будет принят.
Также он планирует сегодня провести встречи с представителями фракций парламента для обсуждения принятия законопроекта об Антикоррупционном суде.
Напомним, на прошлой пленарной неделе рассмотрели 1274 поправки из 1927.
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