Парубий назвал дату голосования за Антикоррупционный суд

Голосование за законопроект об Антикоррупционном суде во втором чтении состоится 7 июня. Об этом заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий в ходе совместного брифинга с премьер-министром Владимиром Гройсманом в понедельник, 4 июня, передает 112 Украина.



"Наша обязанность - и меня, как председателя ВР, и премьер-министра Украины, и всей власти Украины сделать все возможное, чтобы решение в четверг было принято", - сказал Парубий.



Перед этим Гройсман заявил, что подаст в отставку, если законопроект не будет принят.



Также он планирует сегодня провести встречи с представителями фракций парламента для обсуждения принятия законопроекта об Антикоррупционном суде.



Напомним, на прошлой пленарной неделе рассмотрели 1274 поправки из 1927.

