Во Львове в очередной раз "заминировали" пять бизнес-центров
Во Львове сегодня утром, 4 июня неизвестный сообщил о минировании пяти бизнес-центров.
Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции во Львовской области.
По их словам, сообщение поступило на электронную почту Центра безопасности города.
Речь идет о бизнес-центрах на улицах Героев УПА, Промышленной, Зеленой, Богдана Хмельницкого и Тараса Шевченко.
На место события прибыли взрывотехники, проводится эвакуация.
По состоянию на 11:00 эвакуировано более 3 тыс. человек.
Источник: Strana.ua
13:17