Во Львове в очередной раз "заминировали" пять бизнес-центров

Во Львове сегодня утром, 4 июня неизвестный сообщил о минировании пяти бизнес-центров.



Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции во Львовской области.



По их словам, сообщение поступило на электронную почту Центра безопасности города.



Речь идет о бизнес-центрах на улицах Героев УПА, Промышленной, Зеленой, Богдана Хмельницкого и Тараса Шевченко.



На место события прибыли взрывотехники, проводится эвакуация.



По состоянию на 11:00 эвакуировано более 3 тыс. человек.

