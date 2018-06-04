СБУ проинструктировала журналистов из "расстрельного списка Кремля"

Служба безопасности Украины и Генеральная прокуратура проинформировала о вероятной угрозе жизни каждого, кто попал в список возможных жертв террористов, который был получен в результате спецоперации с инсценировкой убийства российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом сообщают Украинские новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



По его словам, после получения этого списка все вероятные жертвы были вызваны в правоохранительные органы.



"Их всех проинформировали о том, что они могут стать жертвами террористов", - сказал источник и добавил, что с каждым из вызванных был проведен инструктаж.



Решается вопрос о мероприятиях по обеспечению их охраной.



Напомним, что в этот список, в частности, попали журналисты Евгений Киселев, Матвей Ганапольский, Татьяна Даниленко.

