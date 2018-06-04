МАГАТЭ: Иран полностью выполняет ядерную сделку

Иран действует в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по своей атомной программе, заявил в понедельник генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано.



"Агентство продолжает следить за тем, чтобы ядерные материалы, заявленные Ираном в соответствии с соглашением о гарантиях, не направлялись на другие цели. Продолжается проверка отсутствия в Иране незадекларированных ядерных материалов и другой деятельности", - отметил Амано в своем докладе Совету управляющих МАГАТЭ.

