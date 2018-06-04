Ведущий телеканала «Интер» Андрей Дромов стал папой в третий раз

Ведучий кулінарної програми «Готуємо разом» на телеканалі «Інтер», шеф-кухар Андрій Дромов поповнив ряди багатодітних татусів! 2 червня 2018 року в одеській лікарні його дружина Вікторія народила дівчинку. Маля народилося вагою 2,85 кг і зростом 52 см.



«Пологи пройшли швидко, але я так хвилювався, що для мене цей час здавався вічністю, – ділиться враженнями Андрій Дромов. – Наша донечка з'явилася на світ 2 червня о 10:50. В цей день я не відходив ні на крок від моїх улюблених дівчаток! Відчував, що повинен бути тут, що дуже їм потрібен. Я брав участь в першому перевдяганні, заміні підгузника, був присутній при годуванні».



З ім'ям для доньки пара ще остаточно не визначилася. Серед імен, до яких схиляються молоді батьки, – Анна, Валерія та Маріанна.



Це третя дитина в сім'ї Дромових. У Андрія та Вікторії вже є сини Олександр і Герман.



З появою дочки Андрій Дромов перейшов в розряд багатодітних татусів. Звичайно, до свого колеги по програмі «Готуємо разом» – Андрія Доманського, у якого шестеро дітей, – йому поки далеко. Але все ще попереду!



Команда телеканалу «Інтер» вітає Андрія та Вікторію Дромових з поповненням! Бажаємо всьому сімейству здоров'я і благополуччя.

