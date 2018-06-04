Полиграф показал, что Савченко готовилась совершить теракт – СБУ

Результаты проведения судебно-психологической экспертизы народного депутата Украины Надежды Савченко с применением полиграфа показали, что арестованная нардеп готовилась совершить теракт в здании Верховной Рады и в правительственном квартале в центре Киева, заявляют в Службе безопасности Украины.



"Полиграф также показал, что Савченко готовилась совершить теракт в "Правительственном квартале" и здания Верховной Рады", - говорится в сообщении, размещенном на странице СБ Украины в соцсети Фейсбук в понедельник днем.



Вместе с тем, информируют в СБ Украины, в связи с "сознательным противодействием Савченко Н.В. проведению судебной психологической экспертизы с использованием полиграфа комиссия экспертов не смогла задать Савченко Н.В. все вопросы, а проведение экспертизы было прекращено".



Ранее, 1 июня, в эфире радио "Новое Время" генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Н.Савченко была подготовлена к прохождению проверки на полиграфе. "Техники и эксперты, которые обслуживают этот процесс, сообщили о невозможности получить ответ на реакцию. Мои подчиненные и эксперты говорят, что это тот случай, когда человек специально обучен предотвращению результатов детектора лжи", - сказал он.



В сообщении пресс-центра СБ Украины также указывается, что эксперты предоставили "категорические выводы" о наличии у Н.Савченко положительных психофизиологических реакций, которые свидетельствуют, в частности, о том, что Н.Савченко "обсуждала планы насильственного свержения конституционного строя, участвовала в незаконных действиях со свержением конституционного строя и лично готовила насильственное свержение конституционного строя".



"Савченко Н.В. также обсуждала планы вооруженного захвата власти и принимала участие в подготовке вооруженного захвата власти, для чего с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти подыскивала и перевозила оружие. Разработанные планы по насильственному свержению конституционного строя и захвату государственной власти Савченко обсуждала с В.Рубаном, А.Захарченко, А.Тимофеевым", - отмечают в СБУ.



Согласно данным экспертизы, Н.Савченко обсуждала с сообщниками планы "убийства руководителей государства, в том числе лично распределяла роли в покушениях". "Ею был разработан четкий план убийства руководителей государства, она договаривалась с сообщниками, кто и что должен делать во время покушения на убийство руководителей государства. Свои планы она доносила А.Тимофееву и В.Рубану", - подчеркнули в ведомстве.



Вместе с тем, эксперты не обнаружили положительных психофизиологических реакций на вопросы, поставленные стороной защиты. "В частности: хотела ли Н.Савченко изменить власть в Украине конституционным способом, считает ли она деятельность президента Украины, народных депутатов Украины, премьер-министра Украины, секретаря СНБО, членов Кабинета министров Украины, руководителей политических партий преступной", - говорится в сообщении.



Как сообщалось, 22 марта 2018 года Верховная Рада поддержала представления генпрокурора Украины Юрия Луценко и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Н.Савченко. Она подозревается в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти; посягательстве на жизнь государственных и общественных деятелей, подготовке к совершению террористического акта, создании террористической группы или террористической организации, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.



23 марта Шевченковский районный суд Киева принял решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Н.Савченко до 20 мая. В тот же день Н.Савченко объявила голодовку.



13 апреля была начата судебно-психологическая экспертиза Н.Савченко с использованием полиграфа, но была прервана из-за состояния здоровья арестованной, вызванного голоданием. Депутат согласилась прервать на три дня голодовку, чтобы ее организм был способен надлежащим образом пройти полиграф.



17 апреля 2018 года была завершена процедура проведения судебно-психологической экспертизы Н.Савченко с использованием полиграфа. Как сообщил тогда О.Соловей, через два дня эксперты должны были определиться с предварительными выводами, а также с тем, необходимо ли им еще продолжать экспертизу или заданных депутату вопросов достаточно для вынесения заключения.

