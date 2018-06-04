В Британии мальчикам разрешили ходить в школу в юбках

В Великобритании в графстве Оксфордшир руководство средней школы Edge Secondary School позволило мальчикам в жаркую погоду приходить на уроки в юбках вместо брюк. Об этом пишет The Daily Mail.



Издание сообщает, что в начале текущего учебного года руководство школы ввело единую для всех форму. Она предусматривает, среди прочих правил, исключительно длинные брюки для мальчиков.



С наступлением жаркой погоды один из родителей обратился к руководству с вопросом, можно ли его сыну приходить на занятия в шортах. В ответ он получил отказ, однако при этом ребенку было разрешено появляться на занятиях в юбке.



Эти правила были обусловлены новой гендерно-нейтральной политикой, согласно которой все без исключения дети могут приходить в учебное заведение в жару в более легкой одежде.



Данным шагом школа решила поддержать учащихся-транссексуалов, которые страдают от дискриминации.

