Оппоблок готов представлять Украину в переговорах с боевиками для урегулирования на Донбассе

Сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" в Верховной Раде Юрий Бойко заявил о готовности представителей его политической силы участвовать в прямых переговорах с боевиками относительно урегулирования ситуации на Донбассе.



"Наша фракция считает, что нужны прямые официальные переговоры на наивысшем уровне между сторонами конфликта... - между Украиной, Российской Федерацией, непризнанными республиками до достижения конечной цели - завершения войны", - сказал Ю.Бойко на заседании согласительного совета депутатских групп и фракций парламента в понедельник в Киеве.



"Если президент, который, кстати, обещал за две недели остановить войну, побаивается за свой рейтинг, мы готовы принять участие в этих переговорах", - добавил нардеп.

