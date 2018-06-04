Испания поддерживает позицию Украины по миротворцам на Донбассе - Порошенко

Испания поддерживает позицию Украины относительно развертывания полномасштабной миротворческой миссии ООН на Донбассе. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время совместного брифинга с председателем Конгресса депутатов Королевства Испании Аной Марией Пастор в Испании, передает УНН.



"Очень важна поддержка миротворческой миссии в качестве ключевого элемента создания пакета по безопасности для имплементации минских договоренностей. Могу вам сообщить, что Испания твердо и последовательно поддерживает позицию Украины, за что я им очень благодарен", - подчеркнул Президент.

