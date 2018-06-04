Порошенко: Украина подпишет с Испанией ряд двусторонних соглашений

Президент Украины Петр Порошенко договорился о подписании ряда двусторонних соглашений с Испанией. Об этом он сообщил во время рабочего визита в Испанию, передает УНН.



"Мы четко поставили вопрос об ускорении подписания соглашения об избежании двойного налогообложения. Именно сейчас, спустя буквально несколько недель ... Соглашение готово, оно согласовано и сразу после назначения правительства оно будет подписано. Так же как и будут подписаны соглашения о социальной защите украинских граждан, так же как и будут подписаны соглашения о сотрудничестве в области сельского хозяйства, в области таможенного дела, в области юстиции, сотрудничества правоохранительных органов и чрезвычайно важно, что сразу такая широкая сфера нашей кооперации", - сообщил Порошенко.

