Бабченко предложил купить у него интервью за $50 тысяч

4 июня Аркадий Бабченко, "воскресший" после спецоперации СБУ по раскрытию заказного убийства журналиста, объявил, что очень устал и эксклюзивное интервью даст за $50 тысяч минимум. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.



По словам Бабченко, такие деньги ему нужны, чтобы "Начать жизнь с нуля".



"Коллеги, я все понимаю. Но поверьте - у меня сейчас такой ворох проблем, мне нужно в очередной раз жизнь заново с нуля строить, чтобы я мог думать еще и о том, как делать вам рейтинги и контент. Поэтому давайте так: пятьдесят штук баксов - и эксклюзивное интервью ваше. Я безумно устал. Я выжат полностью. Последние пару дней я был на грани нервного срыва. Пожалуйста, не дергайте меня. Дайте ожить. Спасибо", - написал он.



Также он сообщил, что первыми, не торгуясь, на эксклюзивное интервью согласился телеканал "Россия", однако журналист отказал и заявил, что это было предложения для СМИ, а не для пропаганды.

