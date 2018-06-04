К некоторым районам Азовского моря ограничили доступ из-за учений
Украина закрыла некоторые районы Азовского моря из-за проведения учений.
Об этом сообщают "Новости Донбасса" со ссылкой на слова начальника пресс-центра Военно-морских сил Украины Олега Чалика.
По информации, районы закрывают на заявку Вооруженных сил Украины с 1 июня до 1 сентября.
Будут закрытые районы к востоку от Мариуполя возле Широкино, Мелекино и Белосарайской косы, а также на восток от Бердянска.
Напомним, 20 мая Россия ограничила судоходство для украинских судов в Азовском море, объясняя это проведением боевых стрельб в этом регионе.
Источник: Эспресо.ТВ
17:30