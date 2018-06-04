Путин подписал закон о контрсанкциях

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о контрсанкциях. Соответствующий документ под названием "О мерах воздействия на недружественные действия США и иных иностранных государств" опубликован в понедельник, 4 мая, на официальном ресурсе правовой информации РФ.



Этот закон вступает в силу со дня официальной публикации. Документ позволяет вводить контрсанкции в ответ на недружественные шаги США и других стран. Меры могут применяться в отношении государств, организаций, находящихся под их юрисдикцией, а также должностных лиц и граждан.



Напомним, 22 мая Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон о контрсанкциях. Его инициаторами выступили спикер Вячеслав Володин и главы фракций. Идею поддержали большинство депутатов.



В первоначальной редакции правительству предоставлялось право на 16 ответных мер. Ко второму чтению их осталось шесть.



При этом законопроект разрешает вводить и иные меры – "в соответствии с решением президента, чтобы иметь возможность оперативно реагировать на меняющуюся обстановку".



Ко второй редакции из документа исключили упоминание конкретных отраслей, товаров и услуг. Также из проекта ушла норма, из-за которой под ограничения могли попасть практически все российские компании и банки с иностранным участием.



Контрсанкции не будут распространяться на жизненно необходимые товары, в том числе на лекарства.

