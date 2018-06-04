Создание Антикоррупционного суда противоречит Конституции, - Бойко

"Обособление Антикоррупционного суда при нереформированных других судах может привести к абсурдной ситуации в стране. К тому же это прямое противоречие Конституции Украины и прямое нарушение прав наших граждан." Об этом заявил Сопредседатель Оппозиционного блока Юрий Бойко на Согласительном совете в понедельник, 4 июня, сообщает пресс-служба политической силы.



"На эту неделю запланировано рассмотрение вопросов, касающихся Антикоррупционного суда. Оппозиционный блок выступает за реформирование всей судебной системы, ведь сегодня только 1% украинцев считает, что она реформирована и работает честно. Коалиции следует выполнять то, что они обещали избирателям, когда голосовали за судебную реформу. А обособление Антикоррупционного суда, который якобы будет справедливым, а все остальные останутся нереформированными – это прямое противоречие Конституции Украины и прямое нарушение прав наших граждан. Если применять такую логику, то это может привести к абсурдной ситуации в стране, когда необходимо будет выделять и создавать отдельные суды для неплательщиков алиментов и т.д.", - заявил Юрий Бойко.



Он отметил, что все требования, которые касаются принятия решений об Антикоррупционном суде, свидетельствует о колоссальном уровне недоверия к руководству нашего государства со стороны западных партнеров.



"И рупором этой недоверия является МВФ, который и требует создания суда. Но его требования касаются не только создание суда, но и еще нескольких вопросов, среди которых наиболее неприемлемым с нашей точки зрения является требование повысить цены на газ и коммунальные услуги. Уже сегодня у нас кризис неплатежей, больше 30 млрд грн. не уплачены людьми, ведь они не могут оплачивать такие тарифы. При этом правительство ищет варианты, не как уменьшить тарифы, а как уменьшить количество получателей субсидий. Это путь к дальнейшему обнищанию населения. Дискуссия вообще может идти только о том, как уменьшить минимум в два раза коммунальные тарифы и стоимость газа для того, чтобы выровнять ситуацию и предоставить людям возможность оплачивать счета", – подчеркнул Сопредседатель фракции.



