Украина вошла в тройку мировых экспортеров меда

Доля Украины в общем мировом объеме экспорта меда в 2017 году составила 10%. Об этом сообщила национальный консультант Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Анна Бурка на своей странице в Facebook. "Лидером среди мировых экспортеров меда является Китай с долей в общем объеме экспорта в 19%, за ним следуют Украина и Аргентина, с практически равной долей – по 10%.

Таким образом, в 2017 году на топ-тройку приходилось около 40% всего объема экспорта", – отметила Бурка.



По ее словам, в Украине практически весь экспортируемый объем – in bulk (не расфасованный – ред.). При этом в ценовом сегменте Украина конкурирует с Китаем, Вьетнамом, Аргентиной и Индией.



Около половины всего объема было импортировано странами ЕС. Основными импортерами были: Германия – 12%, Великобритания и Франция – по 6%. Вторым крупнейшим покупателем меда являются США – 30% общемирового объема. Далее со значительным отставанием следуют Япония, Китай и Саудовская Аравия.



При этом, как отмечается, несмотря на лидерство среди мировых экспортеров меда, Китай импортирует значительную часть меда, в основном – из Новой Зеландии (более 70% – мед мануки).



"За два года импорт вырос на 25%. Росту спроса на импортный мед способствует как повышение уровня жизни населения, так и общемировой тренд на здоровое питание и потребление натуральных продуктов", – говорится в сообщении.



Эксперт также отметила, что на фоне первой десятки экспортеров выделяется Новая Зеландия.



"Несмотря на относительно небольшие объемы экспорта меда – всего 11,1 тыс. тонн – средняя стоимость его превышает $24,32/кг. Объяснение этому феномену достаточно простое – поставки меда мануки (одного из самых дорогих видов меда). Кроме того, 80% меда, идущего на экспорт – это фасованная продукция", – поясняется в сообщении.



В целом объем мировой торговли медом за последние пять лет вырос на 18%, и достиг в 2017 году 690,3 тыс. тонн общей стоимостью $2,37 млрд.

