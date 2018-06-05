Путин уволил обвиняемого в халатности главу кемеровского МЧС

Президент России Владимир Путин подписал указ о снятии с должности начальника Главного управления МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова, обвиняемого в халатности в рамках уголовного дела о пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня". Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.



"Освободить от занимаемой должности генерал-майора внутренней службы Мамонтова Александра Сергеевича, начальника Главного управления Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кемеровской области", - говорится в документе.

