Трамп встретится с Ким Чен Ыном в Сингапуре 12 июня

Первая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына состоится в Сингапуре 12 июня в 09:00 по местному времени.



Об этом заявила в понедельник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.



Передовая группа США останется в Сингапуре до встречи президента США и лидера КНДР, консультации в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Республики Корея тоже идут хорошо.



"Передовая группа в Сингапуре завершает логистические приготовления и будет оставаться на месте до тех пор, пока не начнется саммит, - отметила она. - В демилитаризованной зоне делегация посла США продолжает дипломатические переговоры с северокорейской делегацией, консультации были очень позитивными".



Отмечается, что США считают, что в подготовке саммита наблюдается "хороший прогресс".

