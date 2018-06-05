Гройсман решил разобраться с заместителем главы Минздрава Линчевским

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил открыть дисциплинарное производство против заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского в связи с высказываниями последнего о лечении за рубежом тяжелобольных онкологическими заболеваниями украинских граждан, сообщил пресс-секретарь премьер-министра Василий Рябчук.



"Сегодня премьер дал указание возбудить дисциплинарное производство в отношении заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского. Цель - изучение информации, распространенной в СМИ, относительно его высказываний", - написал Рябчук на своей странице в соцсети Facebook во вторник.



"Зная премьера, уверен: если скандальные слова заместителя министра о смертельно больных людях действительно имели место - ему точно будет не до шуток", - добавил пресс-секретарь главы правительства.



Как сообщалось, в понедельник ряд парламентских фракций заявил о недопустимости заявлений Линчевского относительно лечения онкобольных за границей и потребовали его отставки. Речь шла, в частности, о некоторых фразах из стенограммы выступления Линчевского, которую ранее на своей странице в соцсети Facebook обнародовал журналист Василий Апасов.



Напомним, а выходные интернет взорвало выступление заместителя министра здравоохранения Украины Александра Линчевского в Счетной палате, во время которого он заявил, что средства на лечение онкобольных украинцев за рубежом, выделять нецелесообразно, поскольку четверть пациентов все равно умрут.



На официальном сайте Минздрава сегодня появилась информация об этом заявлении, в которой говорится, что фраза Линчевского: "Это рак! Они умрут, они все умрут", - была вырвана из контекста.



Но при этом Александр Линчевский извинился за эмоциональные высказывания, неудачно использованные при его докладе для описания проблемы, затрагивающей слишком чувствительные вопросы для пациентов.



