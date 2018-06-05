Путин: правительство России не причастно к вмешательству в выборы в США

Российское государство не имеет отношения к частной деятельности Евгения Пригожина, а также к вмешательству в избирательную кампанию в США. Об этом заявил президент России Владимир Путин в показанном в понедельник интервью австрийской телерадиокомпании ORF в преддверии своего визита в Австрию.

"О Пригожине. Я прошу вас делать отличие между правительством Российской Федерации, российским государством и юридическими лицами. Вы сказали, что господина Пригожина называют "поваром Путина". Он действительно работает в сфере гастрономии, у него есть рестораны в Санкт-Петербурге", - сказал Путин.



"Но сейчас я хочу вас кое о чем спросить: Вы серьезно думаете, что владелец ресторана, даже если он обладает способностями хакера и владеет фирмой из этой сферы - я не знаю, что он там делает - что этот человек может повлиять на выборы в США или в любой другой европейской стране? Насколько низко должны упасть на Западе СМИ и политика, если владелец ресторана из России может оказать влияние на выборы в США", - отметил российский лидер.



"Это разве не смешно? Возможно это хорошо или плохо, но это неправда (сказал по-немецки - прим. ТАСС). Спросите его самого. Российское государство здесь ни при чем", - подчеркнул Путин.



По словам президента, он за свою жизнь познакомился со многими людьми в Санкт-Петербурге и Москве. "В США есть господин Сорос, который вмешивается во всевозможные дела по всему миру. И мне наши американские друзья частенько говорят, что США как государство не имеет к этому никакого отношения, это частные дела господина Сороса. У нас же это частное дело господина Пригожина", - резюмировал Путин.



16 февраля власти США выдвинули обвинения в отношении 13 граждан РФ и трех российских организаций в попытках вмешаться в американские политические процессы и ход предвыборной президентской гонки 2016 года. Обвинительное заключение подготовил аппарат спецпрокурора США Роберта Мюллера. Среди обвиняемых - российский предприниматель Евгений Пригожин и 12 сотрудников "Агентства интернет-исследований".

