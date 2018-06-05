Сакварелидзе объявил Бабченко военным преступником

Соратник лидера партии и член политсовета "Руха Новых сил" Михаила Саакашвили Давид Сакварелидзе назвал российского журналиста Аркадия Бабченко военным преступником.



Об этом Сакварелидзе сообщил у себя на Facebook.



"Как очевидец и участник Русско-грузинской войны, будучи областным прокурором центральной Грузии, где собственно она и началась, я его считаю военным преступником. Тем, кто собирается заплатить нововылупленному патриоту Украины 50 тыс. USD за интервю, советую спросить куда он девал белую ленточку которую надел во Владикавказе вступая в ополчение сепаров. Тогда ему дали форму и белую повязку на рукав, которой он до сих пор гордится", - пишет Сакварелидзе.



Напомним, что Бабченко делал репортажи 2008-2009 годов с российско-грузинской войны.

