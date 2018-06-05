Украина перекрыла часть Азовского моря

В Азовском море до 1 сентября закроют три участка для проведения военных учений, сообщил агентству УНИАН начальник пресс-центра ВМС Олег Чалик.



По его словам, с 1 июня действуют ограничения в акватории возле Мариуполя, а также к востоку от Бердянска.



"Это значит, что перед непосредственным выполнением определенных элементов, например стрельб, создается соответствующая группа, которая проверяет район и закрывает его полностью, чтобы никого там было", — рассказал представитель ведомства.



При этом Чалик отметил, что на этой территории по-прежнему можно будет купаться.



Накануне в Cети появилось видео, на котором украинский штурмовик Су-25 летит на предельно малой высоте над азовским побережьем в Запорожской области.



В ВСУ этот инцидент объяснили проведением учений противовоздушной обороны государственных военных объектов и группировок войск в случае вооруженной агрессии противника.

