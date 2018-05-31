Закончено расследование дела о покушении на Окуеву

Дело о покушении на убийство украинской "активистки" и добровольца АТО Амины Окуевой и ее мужа Адама Осмаева будет рассматривать суд присяжных. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в понедельник, 4 июня. "Прокуратурой города Киева завершено досудебное расследование и направлено в суд обвинительный акт в отношении 58-летнего гражданина Российской Федерации, который 1 июня 2017 совершил покушение на убийство...

... командира добровольческого батальона им. Джохара Дудаева – Адама Осмаева и его жену Амину Окуеву", – говорится в сообщении.



Злоумышленнику инкриминируется совершение преступления по статье о покушении на убийство (ч.2 ст. 15, п.1 ч.2 ст. 115 УК Украины).



"31.05.2018 в Подольском районном суде города Киева было проведено подготовительное судебное заседание, по результатам которого обвинительный акт назначен к рассмотрению по существу судом присяжных", – добавили в прокуратуре.



Кроме того, обвиняемому продлили срок содержания под стражей еще на два месяца.



Напомним, первое покушение на Осмаева и Окуеву произошло 1 июня 2017 в Киеве. Тогда киллер и Осмаев получили серьезные ранения. Нападавший был задержан. Оказалось, что это Артур Денисултанов-Курмакаев по прозвищу "Динго". СМИ называют его "личным" киллером главы Чечни Рамзана Кадырова.



Во время второго покушения, 30 октября, Амина Окуева была убита на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха Киевской области. Ее муж Адам Осмаев получил ранение. Убийц нак и не нашли, хотя народный депутат от Народного фронта Антон Геращенко заявлял, что к этому преступлению причастна группа, состоящая из не менее четырех человек.

