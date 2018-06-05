Турция назвала неприемлемыми угрозы со стороны Конгресса США в вопросах поставок F-35

Турция не приемлет угроз со стороны Конгресса США по вопросам поставок истребителей пятого поколения F-35. Об этом заявил в понедельник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в Вашингтоне, трансляцию которой вело агентство Anadolu.



"Мы сегодня обсуждали тему С-400 и F-35. Мы сообщили о том, что угрозы со стороны Конгресса США в вопросах F-35 являются неприемлемыми и неконструктивными", - сказал он.



Чавушоглу также сообщил, что "речи об отмене или отсрочке поставок истребителей F-35 не идет". По его словам, "поставка F-35 произойдет 21 июня, как это и планировалось".



В конце мая глава МИД Турции не исключил возможности приобрести истребители у России в случае отказа Вашингтона поставить Анкаре самолеты F-35. В эфире телеканала A Haber глава МИД отметил, что Анкара "не останется без альтернатив" в этом вопросе. Согласно его утверждениям, Турция может "приобрести их или у России, или у другой страны НАТО, или у любой другой страны".



Палата представителей Конгресса США 25 мая приняла законопроект о бюджете Пентагона на 2019 финансовый год. Он лишает министра обороны возможности одобрить поставку Турции американского оружия без предоставления специального доклада, касающегося покупки Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400. Турция заявляла о намерении закупить более 100 истребителей F-35A. Предлагаемая американскими законодателями мера может серьезно помешать этому контракту.



Официальный представитель МИД Турции Хами Аксой заявил 25 мая, что страна может принять меры против США, если Вашингтон откажется поставить Анкаре F-35.

