Путин: Россия не нацелена на раздел Евросоюза

Россия не стремится разделять что-либо в Евросоюзе, потому что чем больше рисков внутри ЕС, тем больше неопределенности для России. Об этом заявил президент России Владимир Путин в показанном в понедельник интервью австрийской телерадиокомпании ORF в преддверии своего визита в Австрию. "У нас нет никаких целей что-либо или кого-либо разделять в Евросоюзе.

Мы, наоборот, заинтересованы в том, чтобы Евросоюз был единым и процветающим, потому что Евросоюз наш крупнейший торгово-экономический партнер. И чем больше проблем внутри Евросоюза, тем больше рисков и неопределенностей для нас самих", - сказал президент в ответ на вопрос, почему Россия развивает контакты с политическими силами в Европе, настроенными критически к ЕС.



По его словам, "нам нужно наоборот развивать сотрудничество с ЕС". "Если на политическом уровне мы с кем-то работаем, теснее чем с другими, то исходим только из простых прагматических соображений", - отметил глава государства.



По словам Путина, Россия стремится сотрудничать в Европе только с теми политическими силами, которые самостоятельно хотят и публично заявляют о готовности работать с Москвой.



"Мы стараемся сотрудничать с теми, кто сам публично заявляет о готовности с нами работать. Только в этом ищите причину для контактов наших политических партий, формирований, движений и европейских, а не в желании что-то там раскачать или чему-то помешать в самом Евросоюзе. Мне хотелось бы, чтобы Австрия и другие страны ЕС выбросили эту мысль у себя из головы", - сказал президент РФ.



5 июня Путин посетит Австрию с рабочим визитом. Во время поездки запланированы переговоры с федеральным президентом Австрийской Республики Александером Ван дер Белленом и федеральным канцлером Себастьяном Курцем.

