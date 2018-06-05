Том Круз на съемках "Миссия невыполнима" совершил затяжной прыжок с высоты 7 км

Кинокомпания Paramount Pictures опубликовала на своем официальном YouTube-канале ролик, подтверждающий, что во время съемок фильма "Миссия невыполнима: Последствия" Том Круз выполнил серию экстремальных прыжков с парашютом.



55-летний актер, стараясь выполнять все, даже самые рискованные трюки, без помощи каскадеров, на протяжении нескольких дней совершал затяжные прыжки, покидая самолет на высоте более семи километров и раскрывая парашют только в 600 метрах от поверхности земли. Это стало одним из самых опасных трюков в новой картине.



В одной из сцен фильма главный герой Итан Хант (Том Круз) исполняет так называемый HALO-прыжок из самолета. HALO (High Altitude Low Opening) применяется для доставки спецподразделений в точку выполнения "деликатных миссий" при диверсионных спецоперациях и означают большую высоту, сверхзатяжной прыжок и низкое раскрытие парашюта. Эти прыжки выполняются из тропосферы - с высоты до 10 км, поэтому снаряжение парашютиста обязательно включает в себя теплую одежду и индивидуальные дыхательные аппараты.



Затяжной прыжок, в отличие от прыжка на крышу соседнего дома, во время которого Круз сломал лодыжку, завершился удачно и без последствий. По словам постановщика трюков Уэйда Иствуда, актер стал первым среди собратьев по профессии, кто совершил HALO-прыжок в кадре.



Как рассказал режиссер фильма Кристофер Маккуорри, они с Крузом обсуждали этот трюк несколько лет. Для его подготовки студия построила гигантскую аэродинамическую трубу, на которой Круз отрабатывал управление своим телом, так как любое смещение центра тяжести при падении на скорости около 190 км/ч может привести к неконтролируемому вращению и фатальному исходу.



Другими смертельными опасностями при таких прыжкам являются кислородная недостаточность, гипервентиляция и так называемый барометрический удар, вызванный низким атмосферным давлением на больших высотах. Поэтому для Тома Круза был сконструирован специальный шлем, пишет The Daily Mail.



Сами же съемки, проходившие в Объединенных Арабских Эмиратах, были осложнены еще тем, что у операторов, прыгавших вместе с Крузом, для удачных кадров была только одна попытка в день - окошко в три минуты перед закатом.





