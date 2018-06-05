Неврологи раскрыли секрет реакции мозга на боль

Неврологи раскрыли секрет реакции мозга на боль

Университет Лаваля провел исследование особенностей мозга. Ученых интересовало, как мозг реагирует на болезненные движения тела после травм. Выяснилось: мозг может предсказывать, будет ли движение тела болезненным, и скорректировать работу мышц согласно этой информации, передает "МИР24".

Был проведен эксперимент с участием 30 добровольцев. Некоторые из них испытывали на себе болезненный раздражитель (стимулировались мышцы), а в это время ученые следили за мозговой реакцией. Так, если движение приводило к болевому ощущению, и мозг предсказывал это, время, уходящее на выполнение движения, сокращалось, а продолжительность реакции, необходимой для выполнения движения, увеличивалась.

Вкупе это позволяло мозгу минимизировать болевые ощущения. Сделанные выводы будут полезны для специалистов, работающих с людьми, имеющими расстройства опорно-двигательного аппарата. Также выявленные особенности реакций могут в будущем объяснить, как острая боль становится хронической.