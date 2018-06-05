Неврологи раскрыли секрет реакции мозга на боль

Университет Лаваля провел исследование особенностей мозга. Ученых интересовало, как мозг реагирует на болезненные движения тела после травм. Выяснилось: мозг может предсказывать, будет ли движение тела болезненным, и скорректировать работу мышц согласно этой информации, передает "МИР24".



Был проведен эксперимент с участием 30 добровольцев. Некоторые из них испытывали на себе болезненный раздражитель (стимулировались мышцы), а в это время ученые следили за мозговой реакцией. Так, если движение приводило к болевому ощущению, и мозг предсказывал это, время, уходящее на выполнение движения, сокращалось, а продолжительность реакции, необходимой для выполнения движения, увеличивалась.



Вкупе это позволяло мозгу минимизировать болевые ощущения. Сделанные выводы будут полезны для специалистов, работающих с людьми, имеющими расстройства опорно-двигательного аппарата. Также выявленные особенности реакций могут в будущем объяснить, как острая боль становится хронической.

