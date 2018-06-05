Кардиологи подтвердили исключительную пользу зеленого чая

Сотрудники Университета Ланкастера проанализировали процессы, влияющие на риск развития ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда, рака и нейродегенеративных недугов. Оказалось, передает "Ridus", одним из значимых факторов были напитки в рационе человека. И здесь на первое место вышел зеленый чай.



Секрет в содержании флавоноида - галлата эпигаллокатехина (EGCG). Он сокращает риск развития кардиологических осложнений. В частности, EGCG существенно замедляет формирование бляшек, закупоривающих сосуды и провоцирующих инфаркт. Соединение влияние на белок apoA-I, основной белок носителя "хорошего холестерина" (липопротеинов высокой плотности).



В чистом виде apoA-I накапливается с возрастом и при некоторых условиях может стимулировать отрыв накопившихся на стенках сосудов бляшек. А EGCG связывается с элементами белка и приводит к образованию безвредных фрагментов apoA-I. Кстати, помимо EGCG, зеленый чай богат катехинами. Эти соединения активируют рост костей, предупреждают их разрушение и способствуют реминерализации.

