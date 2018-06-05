На Украине выросло число переселенцев

На Украине зарегистрировано более 1,5 млн переселенцев. Об этом в понедельник, 4 июня, сообщили в Министерстве социальной политики Украины.



Так, по состоянию на 4 июня 2018 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, взято на учет 1 509 340 переселенцев или 1 233 540 семей из Донбасса и Крыма.



Напомним, в стране по состоянию на 14 мая на учет поставили 1 504 262 переселенца или 1 229 160 семей.

