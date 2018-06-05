Авиакомпания Bravo Airways начнет полеты в Люблин из Киева, Харькова и Херсона

Украинская авиакомпания Bravo Airways с 15 июня открывает новые рейсы в Люблин из Киева, Харькова и Херсона. Стоимость перелета стартует от 1300 гривен, стоит отметить, что все тарифы включают возможность перевозки багажа весом до 23 килограмм.



Об этом авиакомпания сообщила в Facebook.



Регулярные рейсы будут осуществляться три раза в неделю из аэропорта "Киев" (Жуляны) по средам, пятницам и воскресеньям и обратно по понедельникам, четвергам и пятницам. С актуальным расписанием маршрутов из всех городов, включая Харьков и Херсон, можно будет ознакомиться на официальном сайте перевозчика. Длительность полета составит от 1 часа 20 минут до двух часов, в зависимости от аэропорта вылета/прилета.



Расписание составлено с учетом удобства, как для туристических, так и деловых поездок, а также с учетом стыковок с множеством других направлений.



Рейсы по маршрутам будут осуществляться самолетами Boeing 737-500, которые регулярно проходят техническое обслуживание в соответствии с регламентом и нормам, согласно международным стандартам.

