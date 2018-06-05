Валютная либерализация: старомодный Нацбанк отстал от жизни

Блокировка WebMoney и запуск платежной системы PayPal, одобренной Нацбанком, о чем мы уже писали, удивительным образом совпали с принятием в первом чтении закона «О валюте». Официальные СМИ трубят о великой валютной либерализации – можно открывать счета в иностранных банках и неограниченно переводить за границу деньги. Независимые аналитики говорят о попытке государства монополизировать рынок вывода капитала из страны. Криптовалютчики над всем этим только посмеиваются...



Принятие закона "О валюте" является вынужденной мерой, так как жить с кучмовским Декретом Кабинета министров от 1993 года “О системе валютного регулирования и валютного контроля” немного стыдно. Самое популярное и широко обсуждаемое в СМИ нововведение касается физлиц: они смогут открывать счета в иностранных банках, инвестировать за границу без индивидуальных валютных лицензий Нацбанка.



В принципе, и раньше граждане Украины, проживавшие за границей свыше 180 дней и ставшие при этом резидентами других стран, могли открывать там счета без ведома Нацбанка. В 2017 году лицензии отменили для открытия счетов в иностранных банках тем гражданам, которые получают доходы за рубежом: в качестве заработной платы, стипендий, пенсий, алиментов, дивидендов и тому подобного. Для этого не надо было вкалывать на стройках европейского капитализма, достаточно сидеть в своей квартире и, например, удаленно работать программистом для западной корпорации.



Кроме того, в прошлом году физлицам было разрешено выводить без лицензии до $50 тысяч в год по упрощенной процедуре. Но, по данным НБУ, за год физлицами инвестировано за рубеж всего $3,5 млн., в то время как в Украину поступило от гастарбайтеров более $7 млрд. И это официально. Сколько там втихаря перевезли и перечислили – подсчитано не было.



Поэтому более важный момент (о чем мы также уже писали) – это отмена максимального срока для расчетов по операциям экспорта-импорта товаров – 180 дней. А также отмена обязательной продажи валютной выручки экспортерами. Однако эти послабления не будут “железобетонными”. Закон оставит за Нацбанком право вводить обязательную продажу части валютных поступлений сроком на полгода. И при необходимости пролонгировать эти меры. Фактически – та же норма, что действует сейчас.



Вообще, рекламная кампания вокруг закона рассчитана на людей, которые о заграничных вкладах лишь читают в газетах. И никогда не имели и не будут иметь их сами. Потому что открытие расчетных и депозитных счетов в иностранных банках, инвестирование в иностранные ценные бумаги и прочие активы – это “игрушки” для богатых.



В свете этого очень забавно звучат слова представителей Нацбанка, что перед украинцами открылись новые возможности, в том числе отсутствие необходимости декларирования средств, находящихся на них за рубежом. Тут ничего декларировать не надо. Но в Европе ни один из известных банков не хочет иметь дело с деньгами неизвестного происхождения

Теперь же потребность в выведении средств из Украины является массовой и часто удовлетворяется любой ценой. Особенно активны чиновники, накопившие капиталы коррупционным путем и с ужасом ожидающие начала работы антикоррупционной системы. При этом на Западе значительно ужесточились требования к происхождению капитала, времена, когда украинский депутат мог приехать в Цюрих с мешком валюты и открыть там счет, давно в прошлом

И на самом деле сложнее не вывезти деньги из Украины, а открыть счет в европейском банке. Вывезти просто: открыл тут счет, положил на карточку хоть миллион, выехал с этой карточкой за границу, там снял со счета или потратил – купил бриллиант на несколько каратов, к примеру.А вот открыть счет в европейской стране для гражданина страны, не входящей в Евросоюз, это целая проблема. Наиболее доступными считаются банки Кипра, которые готовы предложить возможность удаленного открытия личного счета. Раньше этим баловались прибалтийские банки, но в последнее время их серьезно прижали. О скандалах вокруг латвийские банков мы писали. В остальных европейских государствах очень тщательные проверки. Поэтому, как правило, счета в Швейцарии или Австрии открывают не на физлицо, а на компанию.В свете этого очень забавно звучат слова представителей Нацбанка, что перед украинцами открылись новые возможности, в том числе отсутствие необходимости декларирования средств, находящихся на них за рубежом. Тут ничего декларировать не надо. Но в Европе ни один из известных банков не хочет иметь дело с деньгами неизвестного происхождения.Впрочем, хотя НБУ и уверяет, что принятие закона “О валюте” входит в наши обязательства – не препятствовать свободному движению капитала в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС, все понимают: капиталы могут устремиться далеко не только в Европу. Есть много мест, где наши граждане (и не только олигархи) смогли бы упрятать свои деньги.Пишут, что при наличие счетов за границей технологические возможности платежной системы PayPal очень пригодятся. Наши заробитчане смогут привязать свой интернет-кошелек в любой международной платежной системе к банковскому счету за рубежом и, получив на него валюту, переводить на счет в украинском банке с дальнейшей привязкой этого счета к банковской карте для расчетов на территории Украины.Понятно, что такие чудесные технические возможности – это подарок нашим заробитчанам от фискальных органов. Около $7 млрд. в год приходит от гастарбайтеров официально. Благодаря этому держится более-менее стабильный курс гривны, существует платежеспособный потребительский спрос, идет жилищное строительство. Но, к огорчению власти, налоги заробитчане не платят.Как говорится, не пойман – не налогоплательщик. Перевод – это дело такое, тут еще доказывать надо. А вот стабильный банковский счет за границей, соединенный посредством PayPal со счетом в украинском банке, – это повод спросить у гражданина: а не забыл ли ты сдать налоговую декларацию и уплатить налог с доходов, полученных за пределами страны?Европейцы в свою очередь заинтересованы в том, чтобы деньги наших тружеников оставались в их банках. И, хотя, как мы сказали выше, они очень осторожно относятся к изучению вопроса происхождения денег и открытия банковских счетов на своей территории, с удовольствием обслужат вывод капиталов из Украины в третьи страны и заход через свои подставные компании или оффшоры. Ну, чтобы и деньги получить, и приличия соблюсти.И в этом плане интерес к валютной либерализации проявляют структуры, которые технически организовывали инвестирование денег украинских олигархов и просто состоятельных людей в европейскую финансовую систему.Еще в апреле Александр Ситухо написал в “Зеркале недели” в статье “Прорыв валютной дамбы?” о том, что данный законопроект – попытка монополизации рынка вывода капитала из страны. Ведь полной либерализации не будет, власть Нацбанка над исходящими потоками все равно сохраняется, а вместе с ней и возможность "индивидуального" подхода.“За годы действия валютных ограничений сформировалась целая отрасль услуг по их преодолению, – пишет автор. – Несмотря на все запреты, состоятельные граждане всегда имели возможность вывести средства из страны, открыть счет в иностранном банке, торговать на иностранных биржах. Но таких было немного, они мало интересовали государство.Теперь же потребность в выведении средств из Украины является массовой и часто удовлетворяется любой ценой. Особенно активны чиновники, накопившие капиталы коррупционным путем и с ужасом ожидающие начала работы антикоррупционной системы. При этом на Западе значительно ужесточились требования к происхождению капитала, времена, когда украинский депутат мог приехать в Цюрих с мешком валюты и открыть там счет, давно в прошлом. Требуются легальные процедуры перевода...”.Любопытное мнение. Полагаю, в Нацбанке его разделяют. И думают (вполне искренне), что смогут, ослабив рычаги контроля, “сесть” на потоки – как уходящих за пределы Украины капиталов, так и “входящих” денег заробитчан. Увы, смею разочаровать нашу власть: время, когда нельзя было избежать “всевидящего ока государева”, подходит к концу.В эпоху криптовалюты любые трансакции можно делать абсолютно незаметно. И все те послабления для физических лиц, которые Нацбанк презентует как “революционные”, – это бег за уходящим поездом. Еще несколько лет назад, отмена лицензий или разрешение на перевод валюты за границу была бы шагом в будущее. Сегодня это – уборка старомодных ограничений прошлого, а вовсе никакая не реформа.