НАПК вынесло предписание директору НАБУ Сытнику

Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло предписание директору Национального антикоррупционного бюро Артему Сытнику за невыполнение законных требований агентства должностными лицами бюро. Об этом сообщается на сайте НАПК, передает УНН.



“НАПК вынесло предписание директору НАБУ Артему Сытнику для предотвращения предвзятости в ситуации конфликта интересов, который возник вокруг расследования деятельности судей Окружного админсуда г.Киева”, — говорится в сообщении.



Как сообщается, в НАПК изучили заявления адвокатов в интересах судей Окружного административного суда Киева. В них сообщалось о возможном нарушении детективом НАБУ Панайотовым Е.А. и руководителем главного управления детективов Калужинским А.В. требований, установленных статьей 28 Закона Украины “О предотвращении коррупции”, по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.



В заявлениях сообщается, что детектив бюро по указанию своего руководителя начал досудебное расследование по уголовным производствам относительно судей Окружного админсуда Киева.



По мнению заявителей, осуществляя внесения указанных сведений в Единый реестр досудебных расследований, обеспечивая организацию и проведение досудебного расследования по уголовным делам, указанные должностные лица действовали в условиях конфликта интересов, поскольку руководствовались личными мотивами, связанными с отказом судей Окружного админсуда предоставить информацию по запросам НАБУ, и желанием оказать давление на судей для достижения более лояльной их позиции к вопросам сотрудничества с ним.



С целью подтверждения или опровержения существования обстоятельств, на которые ссылались в своих заявлениях адвокаты, НАПК неоднократно обращалось к НАБУ по запросам о предоставлении информации и копий документов по занимаемым должностям, полномочиям детектива и его руководителя, их роли в досудебном расследовании уголовных производств в отношении судей.



Однако уполномоченные лица Управления внутреннего контроля НАБУ Осипчук Р.С. и Юпатин Н.А. не выполнили законные требования НАПК и не предоставили соответствующую информацию и документы.



Согласно предписанию, внесенному директору НАБУ, НАПК требует устранить нарушения требований части четвертой статьи 12 Закона путем предоставления запрашиваемой информации и проведения служебного расследования по обстоятельствам нарушения Осипчуком Р.С. и Юпатиным Н.А. норм Закона.



В НАПК отметили, за невыполнение предписания руководитель органа, предприятия, учреждения, организации несет ответственность, предусмотренную статьей 188-46 КУоАП.

