Нидерландский суд распорядился арестовать активы «Газпрома»

Суд в Нидерландах распорядился арестовать активы «Газпрома» для исполнения решения Стокгольмского арбитража, обязавшего российскую компанию выплатить украинскому «Нафтогазу» 2,6 миллиарда долларов. Ходатайства об аресте были поданы «Нафтогазом» в голландский суд в конце мая, сообщила украинская компания.



«Шесть из семи дочерних компаний „Газпрома“ в Голландии отказались сотрудничать с судебными исполнителями. Однако все это никак не повлияет на арест», — сообщили в «Нафтогазе».



Решение об аресте активов «Газпрома» для исполнения решения Стокгольмского арбитража, напомнили в украинской компании, также принял и швейцарский суд.



По мнению «Нафтогаза», тот факт, что «Газпром» подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража, «не означает автоматической отсрочки обязательства российской компании немедленно рассчитаться и не влияет на процесс взыскания».



«Газпром» заявления «Нафтогаза» об аресте активов в Нидерландах пока не прокомментировал.



В феврале Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить украинской стороне 4,6 миллиарда долларов за недопоставку транзитного газа. С учетом решения по другому спору, согласно которому «Нафтогаз» задолжал российской компании два миллиарда долларов, «Газпром» должен выплатить украинской стороне 2,6 миллиарда.



Решение было вынесено по спору «Нафтогаза» и «Газпрома» об условиях контракта на поставку и транзит газа, заключенного в 2009 году на 10 лет.

«Газпром» подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража, рассмотрение которой пока не завершено. Решение арбитража, объявила российская компания, было подготовлено при участии «посторонних людей».

