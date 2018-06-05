СБУ: хакеры пытались атаковать ведомство страны НАТО через ресурсы Минздрава Украины

Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали кибератаку на дипломатическое ведомство одной из стран-членов НАТО из-за несанкционированного использования информационных ресурсов Министерства здравоохранения Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.



"Правоохранители задокументировали факт нарушения правил защиты информации и эксплуатации автоматизированных систем должностными лицами одного из государственных предприятий Минздрава. Указанные нарушения привели к получению злоумышленниками незаконного доступа к информационно-телекоммуникационным системам госучреждения. В дальнейшем хакеры попытались воспользоваться указанным взломом для проведения кибератак на иностранное представительство", - говорится в сообщении.



По результатам проверки руководство Минздрава Украины приняло решение об увольнении генерального директора этого госпредприятия. Сейчас ему объявлено о подозрении в совершении преступления.



Продолжается досудебное расследование.

