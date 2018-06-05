Мост Метро в Киеве может рухнуть - создатель

Мост Метро, который проходит через реку Днепр в Киеве, может обрушиться в любой момент, если городские власти не проведут его реконструкцию в ближайшее время. Об этом заявил соавтор проекта моста Георгий Росновский в интервью Громадському Радио.



"Мост должен был простоять 100 лет (построен в 1965 году - ред.), если за ним следить. Но этот мост Метро уже через лет 30 начал вызывать большие опасения. Потому что обследование показало, что там много трещин и арматура в плохом состоянии. Почему все это происходит? Во время строительства две полуарки стягивают стяжкой, в которой находятся напрягаемые пучки арматур, так вот эти пучки арматур как следует не изолировали", - сказал проектировщик.



По его мнению, капремонт не поможет, нужна реконструкция.



"Нужно потихоньку разбирать дорогу автодвижения, разбирать кое-какие конструкции, и вместо двух полос делать по три полосы. У меня сделан такой проект. Да, уже лет десять как запретили движение по мосту тяжелого транспорта, но все равно мост под угрозой. У меня есть другие материалы и обследования, где четко написано, что мост Метро может рухнуть в любой момент абсолютно неожиданно", - сказал Росновский.



Он утверждает, что если мост начнет рушиться, то рухнет полностью.



"Начнет в одном месте, и, как домино, пойдет по всем пролетам. И еще один показатель: когда испытывали мост Метро, давали колоссальную, максимальную нагрузку, и опускание шарниров было на 3 см, убирали нагрузку, было – ноль. А сейчас шарнир опустился на 23 см и не поднимается", - отметил он.

