Луценко в ЕС объяснил необходимость имитации убийства Бабченко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время пребывания в Брюсселе объяснил, почему было необходимо имитировать убийство российского журналиста Аркадия Бабченко, обосновав это тем, что благодаря такому шагу удалось получить список из 47 человек, которых также хотели убить. Об этом он сказал накануне в Брюсселе, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.



"Лучший ответ нашим западным партнерам - сейчас у нас есть этот список. Сейчас 47 человек, преимущественно журналисты, в большей безопасности, чем раньше или если бы не была проведена эта операция", - ответил Луценко на вопрос, принимал ли он во внимание опасность потери доверия Украины среди партнеров на Западе.



"Честно говоря, я не ожидал такой гигантской волны солидарности. Но даже если бы я знал о масштабе этой волны, мы бы решили так же. Потому мы должны защитить 47 человек, которые сейчас живы. И господин Бабченко - 48-й живой", - отметил Генпрокурор.



Второй причиной спецоперации было желание получить информацию о заказчике, подчеркнул Луценко.



"Да, мы получили информацию. Теперь мы знаем о российском заказчике. Это - тайна следствия, но поверьте мне, что мы теперь знаем больше об этом заказчике и его связи в Украине", - добавил Генпрокурор. Он считает получение списка и информации о заказчике "хорошей ценой за такую ​​имитацию убийства".



Генпрокурор также заявил, что за последние 2,5 года было проведено имитации в 31 деле - в основном, чтобы получить информацию о заказчике. "Мы не уникальны. Во Франции, США, Германии и других странах такие специальные операции при расследовании также возможны, их делают время от времени. Почему мы это делали чаще, чем другие? Потому что у нас война", - сказал он.



Напомним, 29 мая стало известно о совершенном покушении на российского журналиста Аркадия Бабченко. Сообщалось, что он после выстрелов в спину умер в карете "скорой".



Следователи начали уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.



На брифинге 30 мая председатель СБУ Василий Грицак сообщил, что Бабченко жив, и рассказал детали спецоперации по предотвращению убийства.



В частности, был задержан вероятный организатор убийства российского журналиста. Ему сообщили о подозрении по ч.1 ст.14, ч.3 ст.27, ч.3 ст.258 УК Украины (организация подготовки теракта). Впоследствии стало известно, что подозреваемым в организации убийства Бабченко является предприниматель Борис Герман, который ранее был помощником двух народных депутатов.

