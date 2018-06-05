Мюллер заявил суду о попытках Манафорта оказать влияние на свидетелей по его делу

Бывший руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт, который обвиняется в нарушениях налогового и банковского законодательства США, якобы предпринимал попытки оказать влияние на потенциальных свидетелей по своему делу до начала суда. Соответствующую информацию предоставил суду спецпрокурор США Роберт Мюллер, ведущий расследование приписываемого России вмешательства в президентские выборы 2016 года.



Как отмечается в документах, с которыми ознакомился корреспондент ТАСС, на основании собранной агентами Федерального бюро расследований (ФБР) информации сторона обвинения требует от суда изменить для Манафорта нынешние условия освобождения из-под стражи до начала судебного процесса, которого ранее добились адвокаты подсудимого. В документе утверждается, что данные ФБР "дают основания полагать, что Манафорт" нарушил одно из положений американского законодательства, "предпринимая попытки оказывать давление на потенциальных свидетелей, будучи освобожденным до начала суда и, соответственно, нарушил условия этого освобождения". "Это нарушение провоцирует презумпцию на основе норм статутного права, что никакие условия или совокупность условий освобождения из-под стражи не гарантируют безопасность сообщества и других лиц", - утверждает сторона обвинения.



В этой связи команда Мюллера требует от суда назначить слушания, на которых будут определены дальнейшие условия освобождения или нахождения под стражей Манафорта до начала судебного процесса. По последним данным, начало суда над бывшим руководителем предвыборного штаба Трампа назначено на 24 июля.

